У Канаді виявили понад три тисячі покинутих BMW та MINI Cooper: відео

Ці автомобілі стоять тут уже шість років.

У Ванкувері виявили кладовище з понад три тисячі покинутих екземплярів BMW та MINI Cooper.

Про це повідомляє Motor1.

Ці автомобілі перебувають тут вже шість років. А для тих, чия ідея полягає в тому, щоб "повернути їх" і "переробити", на жаль, немає надії на відновлення.

Чому? З тієї простої причини, що ці три тисячі моделей зазнали впливу солі і вологості, коли вони прибули в порт Галіфакс в лютому 2015 року. Але на цьому справа не закінчується, оскільки згодом вони постраждали ще більше. Жахлива заметіль прокотилася Канадою і завдала значної шкоди, так як електричні ланцюги, стартери і кермові рейки просто вийшли з ладу.

Однак ці автомобілі можна було врятувати, якби влада вчасно наказали їх вивезти. На жаль, BMW не вважала за економічно доцільним проводити ремонт, і баварська фірма воліла замінити пошкоджені автомобілі безпосередньо.

Крім BMW M4, є й інші досить привабливі моделі, які постраждали від шторму, як видно з відео, опублікованого на каналі в Instagram supercars.fails.

Раніше розповідалося про те, що в США просто неба виявили неймовірну колекцію з 800 покинутих класичних автомобілів.

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