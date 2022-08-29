У Канаді жінка за три дні "наїздила" на прокатному авто 36 тисяч км та отримала рахунок у вісім тисяч доларів: деталі інциденту

Жінка, яка взяла напрокат автомобіль у Торонто, сказала, що з неї стягнули чималу суму нібито за те, що вона проїхала за три дні 36 тисяч км.

Так, Джованна Боніфацій приїхала до Торонто та орендувала автомобіль в Avis на три дні. Вона їздила на GMC Yukon Denali між аеропортом, центром Торонто та містечком Кітченер.

За її словами, за три дні вона проїхала близько 300 кілометрів, поки повернула машину в аеропорту, передає Auto24.

Боніфацій сказала, що сплатила близько 1 000 доларів передоплати. Але чекаючи в аеропорту на свій літак, вона перевірила виписку з кредитної картки та помітила стягнення понад 8 000 доларів від Avis. Потім вона поглянула на квитанцію від Avis і побачила, що компанія стягнула з неї сплату за проїзд 36 482 кілометрів за ставкою 25 центів за кілометр.

Жінка сказала, що їй довелося б їхати 72 години поспіль зі швидкістю приблизно 500 км/год, щоб це стало можливим. Це також приблизно така ж відстань, як тричі проїхати від Торонто до Південної Африки. Постраждала кілька разів телефонувала до прокатної компанії, однак її проблему не могли вирішити.

Лише за кілька днів, коли до справи долучилися ЗМІ, їй зателефонували з Avis і повідомили, що додаткові витрати будуть відшкодовані. Компанія повідомила, що вибачилася перед Боніфацій за помилку та повернули кошти. Утім, вони не сказали, що стало причиною помилки.



“Загалом це було погане обслуговування клієнтів. Найбільше засмучувало те, що ми не змогли вчасно зв’язатися зі службою обслуговування клієнтів”, — сказала вона, додавши, що це випробування створило для неї непотрібний стрес під час подорожі.

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