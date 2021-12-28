У Китаї чоловік на заправці підпалив Porsche Cayenne з жінкою в салоні: відео

Лише завдяки швидкій реакції персоналу ніхто не постраждав.
У китайському місті Шеньджень на заправці трапився досить небезпечний інцидент.
Про це повідомляє HT Auto.
Так, під час заправки кросовера Porsche Cayenne чоловык запалив пальне запальничкою і машина спалахнула, а сам злочинець втік з місця події. У цей момент в салоні сиділа жінка. Лише завдяки швидкій реакції персоналу ніхто не постраждав.
Свідок інциденту швидко відреагував та допоміг жінці вийти з машини, доставивши її у безпечне місце. Співробітники АЗС використовували вогнегасники для гасіння автомобіля та запобігання більш серйозним наслідкам.
До вашої уваги відео з цим випадком.
Завдяки камерам відеоспостереження злочинця було швидко виявлено поліцією та заарештовано.