У Китаї чоловік на заправці підпалив Porsche Cayenne з жінкою в салоні: відео

Лише завдяки швидкій реакції персоналу ніхто не постраждав.

У китайському місті Шеньджень на заправці трапився досить небезпечний інцидент.

Про це повідомляє HT Auto.

Так, під час заправки кросовера Porsche Cayenne чоловык запалив пальне запальничкою і машина спалахнула, а сам злочинець втік з місця події. У цей момент в салоні сиділа жінка. Лише завдяки швидкій реакції персоналу ніхто не постраждав.

Свідок інциденту швидко відреагував та допоміг жінці вийти з машини, доставивши її у безпечне місце. Співробітники АЗС використовували вогнегасники для гасіння автомобіля та запобігання більш серйозним наслідкам.

До вашої уваги відео з цим випадком.

Завдяки камерам відеоспостереження злочинця було швидко виявлено поліцією та заарештовано.