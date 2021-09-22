У Китаї Tesla засудили за шахрайство: компанії доведеться виплатити мільйонний штраф

Дилер компанії продав чоловіку вживане авто, яке було в аварії.

У Китаї американського виробника електромобілів Tesla засудили за шахрайство з клієнтами та призначили штраф.

Про це повідомляє сайт Autoevolution.

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Позов на компанію подав Хан Чао. У 2019 році він придбав в офіційного дилера компанії вживану Model S P85, яка, як йому повідомили, ніколи не була в аварії. Крім того, йому заявили, що авто відновили та провели з ним 200 випробувань.

Проте Чао мав стільки проблем з автомобілем, що вирішив його перевірити. Виявилося, що електрокар був у ДТП і він мав замінену задню стійку вікна.

Після цього чоловік подав до суду на Tesla, де довели його правоту. Дилер має виплатити йому гроші за автомобілі та виплатити компенсацію у розмірі 1 518 800 юань.

Раніше повідомлялося, що Tesla змусили виплатити власникам своїх електрокарів по 16 тисяч доларів. Вони подали на компанію до суду через те, що знизилася ємність акумуляторів їх авто та швидкість зарядки.

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