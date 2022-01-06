У Китаї знайшли "кладовище" суперкарів та елітних авто, які стоять покинутими під мостом (фото)

У Китаї знайшли "кладовище" суперкарів та елітних авто, які стоять покинутими під мостом (фото)

Вони збирають там пил уже близько десяти років.

На околиці Пекіна знайшли низку покинутих під мостом суперкарів та елітних авто.

Про це повідомляє Carakoom.

Встановлено, що кількадесят автомобілів стоять під естакадою близько 10 років. Вони вже вкрилися шаром бруду, а дехто й проржавів. Адже серед них є справжній ексклюзив на кшталт Lamborghini Gallardo Spyder золотистого забарвлення.

Поруч припаркований спорткар Maserati Coupe із тюнінгом. Привертають увагу кілька седанів Rolls-Royce Phantom і Bentley Continental Flying Spur, причому в одного з Rolls-Royce – величезні 22-дюймові колісні диски. Також на фото можна дізнатися позашляхові Range Rover, Land Rover Discovery та Audi Q7.

Поки невідомо, чому такі недешеві автомобілі кинуті. За однією версією, всі вони належали прокатній компанії, що збанкрутувала 10 років тому. По іншому – це штрафмайданчик, а елітні машини конфісковані державою за несплату податків чи інші правопорушення.

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