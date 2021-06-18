У Лас-Вегасі чоловік розбив орендний суперкар Ferrari одразу після початку поїздки

Вартість автомобіля оцінюється в 350 тисяч доларів.

Доволі дивний інцидент трапився з мешканцем Лас-Вегаса, який вирішив взяти в оренду суперкар Ferrari F8 Tributo.

Так, чоловік вирішив на час позичити цей автомобіль, який має 710-сильний мотор та коштує майже 350 тисяч доларів. Йому хотілося ефектно покататися дорогами міста. Але він не врахував той факт, що управляти суперкаром - справа нелегка.

Як наслідок, за кілька годин після оренди чоловік подзвонив в компанію і заявив, що, рухаючись на швидкості не більше 70 кілометрів на годину, наїхав на невеликий камінь, в результаті чого спорткар отримав деякі пошкодження.

Однак співробітники організації, прибувши до місця ДТП, не повірили в таку причину, так як пошкодження на Ferrari були дуже сильними. Фахівці помітили на суперкарі розбитий передній спліттер, зламані колісні диски і відірвані підкрилки. У салоні спрацювала подушка безпеки. Крім того, експерти побачили на дорозі сліди тертя кузова об асфальт, що свідчило про довгий гальмівний шлях.

Доставивши Ferrari F8 Tributo до майстерні і загнавши його на підйомник, на інженерів чекав ще один сюрприз - тріснуті деталі підвіски. Таке може лише тільки в результаті сильного удару.

Незважаючи на те, що всі орендні автомобілі застраховані, на клієнта фірми чекає серйозна розмова зі страховою компанією.

Раніше розповідалося про те, що в Німеччині розбили Ferrari F8 Tributo за шість годин після виїзду з автосалону.

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