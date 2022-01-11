У Лос-Анджелесі пілота літака витягли за мить до зіткнення з потягом: неймовірне відео порятунку

У Лос-Анджелесі пілота літака витягли за мить до зіткнення з потягом: неймовірне відео порятунку

Нагадує сцену з якогось Голлівудського фільму.

Щось неймовірне трапилося у Лос-Анджелесі літака, його пілота та потягу.

Про це повідомляє CBS News.

Усе ця історія нагадує відрізок з якого Голлівудського фільму, проте все це відбулося в реальному житті. Так, поліція Лос-Анджелеса у Twitter поширила відео з нагрудного відеореєстратора одного з патрульних, задіяних у інциденті поблизу аеропорту Вайтмен.

Літак Cessna 172 з бортовим номером N8056L здійснив аварійну посадку (або втратив контроль під час посадки) і опинився на залізничній колії. Постраждалого пілота витягли з кабіни літака представники поліції та очевидці лише за мить до того, як потяг проїхав крізь нього.

Увага: відео містить делікатний характер, тому його перегляд суто на власний розсуд.

Foothill Division Officers displayed heroism and quick action by saving the life of a pilot who made an emergency landing on the railroad tracks at San Fernando Rd. and Osborne St., just before an oncoming train collided with the aircraft. pic.twitter.com/DDxtGGIIMo — LAPD HQ (@LAPDHQ) January 10, 2022

Інше відео з місця події від очевидців також надзвичайно драматичне.

Пілота доправили до лікарні, про його стан нічого невідомо, однак той факт, що він залишився живим, сам по собі є дивом.