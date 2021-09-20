У молдовському автосалоні розбили нові Toyota та Lexus під час розвантаження (відео)

Із них навіть не встигли зняти заводську білу захисну плівку.

Досить прикрий інцидент трапився в одному з автосалонів Кишинева.

Про це повідомляє Autoblog.

Зазначається, що три новеньких автомобілі Toyota та Lexus стали "битками" ще до того, як їх розвантажили (з них навіть не встигли зняти заводську білу захисну плівку).

Так, два Toyota RAV4 і Lexus RX з'їхали з автовозу на асфальт і врізалися один в одного. До того ж це ще не всі потерпілі. Також "дісталося" тестовому Toyota Land Cruiser 300, який стояв біля автосалону - він, по суті, став "захисним бар'єром", який зупинив машини.

Відповідне відео було опубліковано на YouTube-каналі Trafic fail Moldova.

Що буде з цими розбити екземплярами авто - залишається тільки здогадуватися. Утім, що можна сказати напевне, так це те, що їх вже точно не продадуть, як нові.

Раніше розповідалося про те, що злочинець викрав Chevrolet Corvette з дилерського центру просто на очах співробітників.

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