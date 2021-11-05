У Молдові відшукали "Волгу" з мізерним пробігом, яка 38 років простояла в гаражі: відео

Продавати цей екземпляр не планують.

У Молдові знайшли в гаражі ГАЗ-24 "Волга", яка цілих 38 років простояла в гаражі.

Про відповідну знахідку розповів блогер Roma Urraco.

Зазначається, що цей екземпляр має пробіг усього 212 кілометрів. З 1983 року автомобілем володіє одна людина, причому їздити на седані, судячи з пробігу, чоловік не поспішає.

На кришці багажника залишився пожовклий заводський талон, а в переліку документів є товарний чек зразка 1983 року. Під товстими чохлами — червоне "перське" забарвлення інтер'єру, у темно-бордових тонах оформлені дверні карти. Єдине, що збереглося з часів СРСР — акумулятор: власнику довелося встановити сучасну батарею. Крім того, заради кращої безпеки злито пальне.

Оскільки йдеться про пізню ГАЗ-24, під капотом карбюраторний 2,4-літровий атмосферний чотирициліндровий бензиновий двигун. Коробка передач - 4-ступінчаста "механіка", привід - на задню вісь.

"Двадцять четверті" моделі "Волги" були випущені великим тиражем, і навіть "капсули часу" з мізерним пробігом перебувають із завидною регулярністю.

Раніше розповідалося про те, що в Україні знайшли рідкісну "Волгу" з пробігом у 29 км.

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