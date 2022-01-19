У Нідерландах під час тестування вщент розбили рідкісний Ferrari вартістю три мільйони доларів: відео

Автомобіль отримав сильні пошкодження кузова та технічних вузлів.

Неймовірною аварією завершилося тестування рідкісного суперкара Ferrari Enzo в Нідерландах.

Як повідомляє FerrariChat, водій автомобіля під час випробування не впорався з його потужністю та врізався у дерево. Від удару рідкісний Ferrari Enzo вартістю близько трьох мільйонів євро отримав сильні пошкодження кузова та технічних вузлів.

Зазначається, що суперкар належав місцевому автосалону Ferrari. Під час аварії за кермом автомобіля був механік дилерського центру. Низька температура повітря разом із туманом погіршили видимість та зчеплення з дорожнім покриттям. Внаслідок цього й трапилася ДТП.

Від удару у машини відірвало обидва праві колеса, а також вирвало карданний вал. Окрім того, у Ferrari розірвало на дві частини задній бампер, пом'яло всю праву частину кузова, а також спрацювали подушки безпеки. Співробітники швидкої допомоги, що прибули на місце, зуміли визволити водія, що вижив, з понівеченого автомобіля. На щастя, він отримав лише переляк та кілька подряпин.

Додамо, що Ferrari Enzo представили у 2002 році на Паризькому автосалоні. За два роки виробництва італійські інженери збудували лише 400 двомісних суперкарів, але сьогодні відомо про місцезнаходження лише 392-х, з яких п'ять зареєстровані у Нідерландах. У рух її наводить "атмосферник" V12 6.0 з віддачею 660 кінських сил і 657 Нм моменту, що крутить. Розгін до "сотні" у машини займає 3,3 секунди.

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