У Німеччині виявили унікальну колекцію раритетних автомобілів

Серед них були екземпляри, випущені в СРСР.

У німецькому місті Бад-Доберан виявили унікальну колекцію раритетних автомобілів.

Як передає Carakoom, вона включає в себе автомобілі і мотоцикли виробництва НДР, а також радянські моделі. Колекція зберігається в декількох гаражах і сараях, а частина автомобілів, наприклад, блакитний "Запорожець", стоять прямо на вулиці.

Цікаво, що вільний простір між машинами зайняли мотоцикли і мопеди німецького виробництва. Ентузіастам насилу вдалося пробратися всередину приміщення, щоб зробити знімки.

Крім улюблених німцями моделей Trabant, Wartburg 353, Skoda 105L і Fiat 125p, тут є ГАЗ-24, ІЖ-412 і більш сучасний Москвич-2140. Всі машини старі і знаходяться в різному стані. На перший погляд, найкраще збереглася Волга, пофарбована в чорний колір.

carakoom.com

carakoom.com

Подробиці про власника невідомі. Втім як і те, чи буде він виставляти ці екземпляри на продаж.

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