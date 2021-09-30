У Німеччині за понад 17 тисяч євро продають 62-річний "Москвич"

В нього ще й досить невеликий пробіг.

У одному з автосалонів Берліна виставили на продаж "Москвич-407" 1959 року випуску.

Відповідне оголошення з'явилося на AutoScout24.

В оголошенні зазначається, що автомобіль було випущено 62 роки тому, але попри солідний вік має пробіг всього 34 тисячі км. Очевидно, що машина тривалий час зберігалася в гаражі, а потім була вивезена до Німеччини.

autoscout24.fr

"Москвич" має привабливе бежево-вишневе забарвлення. В аналогічній кольоровій гамі виконане оздоблення салону. Як видно зі стану, автомобіль пройшов повний курс реставрації.

autoscout24.fr

Під капотом розташовується "рідний" 45-сильний карбюраторний мотор об'ємом 1358 см3, що працює із 3-ступеневою "механікою".

За період від 1958 до 1963 року було виготовлено близько 360 тисяч екземплярів моделі "407", тому вартість явно перебільшена. До речі, про ціну. Продавець хоче за автомобіль 17 490 євро . За ці гроші в Німеччині можна придбати в хорошій комплектації нові Volkswagen Polo або Hyundai i20.

Раніше розповідалося про те, що в Німеччині відшукали "Москвич" в ідеальному стані та з мізерним пробігом.

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