У Норвегії можуть ввести податок на дорогі електрокари

У Норвегії можуть ввести податок на дорогі електрокари

Раніше країні це радили зробити економісти МВФ.

У Норвегії можуть ввести 25-відсотковий податок на розкіш на дорогі електрокари.

Про це повідомляє Carscoops.

Податок доведеться сплачувати за автомобілі, які коштують понад 600 000 норвезьких крон (69 882 долари США). Дешевших машин це не торкнеться.

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Такий податок може ввести наступний уряд країни, який, ймовірно, очолить кандидат від лейбористської партії, що обіцяла запровадити систему оподаткування дорогих електромобілів. За їх словами, така політика створена з почуття справедливості.

"За останні кілька років ми отримали багато нових моделей… ті, хто хочуть придбати автомобіль поки існує звільнення від ПДВ, мають з чого вибрати", - стверджували у партії.

Ідея ввести податок виникла після публікації статті Міжнародного валютного фонду, в якій йдеться про те, що Норвегії настав час додати податок на дорогі електромобілі. Стверджується, що звільнення країни від податків коштувало їй 19,2 млрд крон (2,24 млрд доларів). Гроші, зібрані податком на розкіш, пропонують спрямувати на іншу екологічну політику.

Однак Норвезька асоціація електромобілів вважає, що зараз невдалий час для того, щоб вводити такий податок.

"Тепер, нарешті, сільські райони починають купувати більше електромобілів, і не час скасовувати звільнення від сплати податків, тому що ми також повинні отримати цю велику частку ринку", - заявили в асоціації.

Раніше повідомлялося, що у Норвегії у 2022 році продадуть останнє нове авто з ДВЗ.

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