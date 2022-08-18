У Норвегії розбили легендарну модель Lamborghini: фото

Суперкар Lamborghini Countach, яка є справжнім символом італійської марки, розбили в Скандинавії.

Зазначається, що єдине її фото з аварії опублікувало supercar.fails в Instagram кілька днів тому.

Про це повідомляє Autoevolution.

Дивлячись на уламки, можна сказати, що задньою лівою чвертью Countach вдарився об твердий предмет. Це пояснює значні пошкодження задньої частини, а також осі. Цілком ймовірно, що в цій аварії постраждали й інші частини.

Eтім, навіть якщо він непридатний для керування, Countach можна відновити. Звичайно, буде нелегко знайти всі необхідні запчастини для ремонту.

Lamborghini Countach почав вироблятись у 1974 році. До 1990 року на фабриці Sant'Agata Bolognese в Італії було випущено майже 2000 примірників. На зміну Countach прийшов Diablo, який, замінив Murcielago, і, нарешті, сучасний Aventador.

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