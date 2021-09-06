У Норвегії встановлено новий рекорд із продажу електромобілів: які моделі користуються найбільшою популярністю

У серпні їхня частина склала 72%.

У Норвегії оновили рекорд із продажу електромобілів.

Про це інформує InsideEVs.

Зазначається, що за підсумками минулого місяця частина машин з повністю електричними силовими установками тут досягла 71,9 відсотка, гібридів з зарядкою від мережі - 15,8. Таким чином, з 16 427 проданих за місяць машин 87,7 відсотка довелося на електрифіковані моделі (14 410, прим.).

Так, найбільш продаваними моделями стали Tesla Model Y (1 309 екземплярів), Ford Mustang Mach-E (907), Volkswagen ID.4 (861), Tesla Model 3 (774) і Volkswagen ID.3 (649).

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Причина популяризації "зеленого" транспорту проста: субсидії та преференції роблять покупку машин з ДВЗ в Норвегії просто невигідною. На руку грає і дешева електроенергія (частка поновлюваних джерел - 98 відсотків).

Цікаво, що згідно зі статистичними даними, від 2012 року середня ціна електромобіля в Європі зросла від 33 292 євро до 42 568 євро. Водночас у Великій Британії машини на батарейках дорожче паливних на 52 відсотки, в Нідерландах - на 54. Але і в цьому випадку Норвегія вигідно відрізняється від інших країн: різниця в ціні між електрокаром і автомобілем з ДВЗ тут досягає 8 500 євро.

Раніше розповідалося про те, що в Норвегії майже відмовилися від автомобілів на бензині та дизелі.

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