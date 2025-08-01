За вітальний жест на дорозі водіїв можуть оштрафувати на 56 тисяч гривень

Штраф / © Еxpress

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В Україні звичні жести ввічливості на дорозі, такі як помах рукою на знак подяки чи вибачення, стали частиною водійської культури. Ці прості дії сприяють взаємоповазі між учасниками руху. Однак, в деяких країнах такі прояви доброзичливості можуть призвести до значних штрафів.

Про це пише mAuto.

Зокрема, у Великій Британії звичка помахати рукою з вікна може обернутися фінансовими втратами. Попри те, що місцеві водії також вітаються, правила дорожнього руху вимагають, щоб руки були на кермі «максимально довго». За «необґрунтовану жестикуляцію» поліція може виписати штраф від 100 до 200 фунтів (5600–11 200 гривень).

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Якщо ж через цей жест станеться порушення ПДР або аварія, сума штрафу може зрости до 1000 фунтів (близько 56 000 гривень), а справа може бути передана до суду.

Британські чиновники пояснюють такі обмеження міркуваннями безпеки. На їхню думку, навіть короткочасне відволікання від керування може призвести до трагічних наслідків. Тому на дорогах Великої Британії водіям радять тримати обидві руки на кермі, а ввічливість виявляти у інший спосіб.

Нагадаємо, експерти склали список жестів водіїв, які повинен знати кожен. Вони попереджають про певну перешкоду або небезпеку.