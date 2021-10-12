У Південній Кореї представили унікальний автобус на базі моделі Hyundai

У Південній Кореї представили унікальний автобус на базі моделі Hyundai

Автомобіль доступний на 11 та 15 місць та має низку функцій безпеки.

У Південній Кореї Hyundai Staria використовуватимуть, як шкільний автобус. Спеціальну версію назвали німецьким словом Kinder, що переводиться як "діти".

Про це повідомляє сайт Motor1.

Зовні автомобіль отримав стандартний вигляд Staria, але йому додали легкі решітки на передній і задній частині даху. Біля водійських дверей також є крихітний поворотний знак зупинки. Весь зовнішній вигляд має яскравий відтінок жовтого.

motor1.com

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Усередині фургон доступний на 11 або 15 місць. Усі ремені безпеки регулюються по висоті, так що вони підходять для дітей різного розміру. Крім того, система спостереження за пасками повідомляє водієві, чи діти надягнули їх.

Hyundai Staria Kinder оснащений низкою функцій безпеки. Передбачені системи запобігання фронтовому зіткненню, допомоги в утриманні смуги руху, запобігання зіткненню у сліпій зоні та запобігання зіткненню через перехресний рух.

Компанія не повідомила, який силовий агрегат отримає Staria Kinder. У Європі він доступний з 2,2-літровим турбодизельним двигуном потужністю 175 кінських сил і крутним моментом 431 Ньютон-метрів. Існує також атмосферний 3,5-літровий бензиновий агрегат потужністю 268 к.с. та 331 Нм. Доступні шестиступенева механічна та восьмиступенева автоматична коробки передач.

Раніше повідомлялося, що Hyundai розпочала продаж вантажної версії футуристичного фургона Staria.

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