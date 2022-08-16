У Польщі чоловік 48 разів не може здати на водійське посвідчення, зупинятися він не планує

Йому потрібна машина, наприклад, щоб їздити на дачу, яка знаходиться приблизно за 100 кілометрів від його будинку в Лодзі. До того ж, він хотів би бути незалежним від громадського транспорту.

Про це повідомляє in Poland.

Раніше він ніколи не хотів навчитися самостійно керувати автомобілем. Лише доживши до поважного віку він вирішив записатися на курси. Пан був одним із найстарших учасників занять. Теоретичний іспит він склав без особливого клопоту, а от з практикою виникли проблеми. Найважчим для чоловіка виявився майданчик.

Чоловік не засмучується і стверджує, що попри стільки невдач, у нього ніколи не виникало думок покинуте розпочате. А зараз він готується до чергової спроби здачі іспиту.

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