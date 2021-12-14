У Польщі підвищили штрафи за порушення ПДР до понад 7 тисячі доларів

У Польщі підвищили штрафи за порушення ПДР до понад 7 тисячі доларів

Грошове покарання піднято вшестеро.

У Польщі суттєво підвищили штрафи за порушення ПДР.

Про це повідомила в понеділок, 13 грудня, канцелярія президента Республіки Польща.

Так, основною зміною після підписання документу є збільшення максимального розміру штрафу від 5 тисячі ( 1 219 доларів ) до 30 тисячі злотих ( 7 316 доларів ).

Зазначається, що постанова збільшує максимальну суму та розмір штрафу, який може бути накладено. Також спрощено процедуру отримання пенсії, яку виплачуватиме родичам потерпілого в ДТП винуватий у скоєнні аварії зі смертельними наслідками.

Покарання у вигляді штрафу від 1 тисячі (243 долари) до 30 тисячі злотих (7 316 доларів) може отримати особа, яка керує транспортним засобом і не дотримується заборони обгону, визначеної правилами або дорожнім знаком. Інша стаття передбачає покарання арештом, обмеженням волі або штрафом від 1 (243 долари) до 30 тисячі злотих (7 316 доларів) за керування транспортним засобом дорогою загального користування, житловою зоною та зоною руху без необхідного дозволу та документів.

Штраф не нижче 3 тисяч злотих (731 долар), наприклад, буде накладено за недотримання належної обережності або створення небезпеки з боку водія, який перебуває за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

Такий самий штраф стягуватиметься й за те, що водій не поступився дорогою пішоходам, не зупинив транспортний засіб для переходу дороги людині з інвалідністю, здійснив обгін транспортного засобу на пішохідному переході тощо.

Отже, якщо ви вирішите поїхати на зимові свята до Польщі, будьте уважні за кермом та дотримуйтесь всіх ПДР, аби потім ваші гроші замість розваг не були направлені на сплату штрафів.

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