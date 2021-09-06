У Польщі продають запчастини суперкара Maserati, який ще навіть не презентували

У Польщі продають запчастини суперкара Maserati, який ще навіть не презентували

Представити цю модель збираються лише в листопаді.

У Польщі продають запчастини Maserati Grecale, офіційна прем'єра якого ще не відбулася.

Про це повідомляє Motor1.

Зазначається, що "молодший брат” позашляховика Levante готується до дебюту і наразі проходить останні дорожні випробування, про що свідчать замасковані прототипи, помічені фотошпигунами. Але деякі його деталі вже зараз можна купити онлайн на польському сайті приватних оголошень, передає Auto24.

Кросовер італійської марки повинен справити офіційну прем'єру лише у листопаді. Та навіть після презентації, замовникам доведеться чекати на машини ще деякий час. Тому поява у продажу запчастин до майбутнього кросовера – справжня містика.

Цікаво, що це вже не перший подібний випадок на цьому сайті, оскільки минулого року продавалось кілька деталей для BMW M5 CS, які фактично показали автомобіль за кілька місяців до його офіційного дебюту в січні цього року.

Запасних частин для Grecale на сайті налічується немало: капот позашляховика, передній бампер (включаючи решітку радіатора), крила, передні фари, задні ліхтарі, 21-дюймові колеса та кермо. Цікаво, що деталі вказані як “вживані” та OEM (оригінальні конвеєрні). Усі деталі виставлено на продаж однією особою.

Раніше розповідалося про те, що Maserati офіційно представила свій перший електрифікований автомобіль.

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