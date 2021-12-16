У Польщі за 20 тисяч доларів продають "Жигулі" з мізерним пробігом

У Польщі за 20 тисяч доларів продають "Жигулі" з мізерним пробігом

Модель зберіглася в досить пристойному стані.

У польському місті Лодзь виставили на продаж темно-синій ВАЗ-2106 1981 року випуску.

Про це повідомляє Motor.

На кузові автомобіля, а також хромованих елементах немає жодного сліду експлуатації. Салон 40-річної "шістки" виконаний із комбінації шкірозамінника та бежевої тканини. Крім того, седан обладнаний заводськими дисками та покришками. На кузові автомобіля немає жодного натяку на корозію. В хорошому стані й хромовані деталі. Гума у ВАЗ-2106 також ще із заводу. Салон має досить рідкісну обробку — це шкірозамінник, який поєднується з тканиною бежевого кольору. Передні сидіння прикриті чохлами.

Ця автомобіль ВАЗ є справжньою капсулою часу, адже за 40 років він проїхав всього 1 070 кілометрів. Протягом цього часу машину тримали у гаражі, тому вона чудово збереглася і виглядає як нова. Усі деталі у ВАЗ-2106 рідні.

motor.ru

За словами продавця, всі технічні агрегати радянської машини перебувають у справному стані. У рух седан наводить 1,5-літровий бензиновий двигун потужністю 72 кінські сили. У парі з двигуном працює чотириступінчаста "механіка".

Істотно дивує ціна, яка дорівнює 20 тисячам доларів. Саме стільки хочуть отримати за цей екземпляр "Жигулі".

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