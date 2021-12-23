У Польщі знайшли унікальний пікап "Волга": фото

Таких екземплярів, які дісталися до наших днів, можна перерахувати на пальцях однієї руки.

У польському Кракові відшукали незвичайний екземпляр "Волги" ГАЗ-21.

Таким автомобілем виявився пікап цієї моделі, передає Фокус.

Варто зазначити, що пікап "Волга" не серед офіційних версій моделі, що випускаються на Горьківському автозаводі. Справа в тому, що такі вантажні версії переробляли із серійних седанів та універсалів на низці авторемонтних підприємств.

Пікапи ГАЗ-21 випускали у Харкові, а також Ризі та Воронежі. Отже, існує ймовірність, що ця "Волга" з України. Однак, точно це невідомо: вдалося лише встановити, що до Польщі автомобіль потрапив у 80-ті роки з Болгарії.

Судячи з ґрат радіатора, пікап побудований на основі ГАЗ-21 третьої серії, що випускалася в 1962-1970 роках. Йому зрізали задню частину даху та встановили вантажну платформу з дерев'яними бортами. Автомобіль оснащений стандартним 2,4-літровим двигуном на 75 к.с.

Пікап ГАЗ-21 "Волга" довгий час простояв занедбаним, а тому проіржавів і виглядає не найкращим чином. Велике щастя, що він узагалі дожив до наших днів, адже такі авто активно експлуатували в народному господарстві і особливо не шкодували. До наших днів дійшли одиниці таких пікапів.

Раніше розповідалося про те, що у Молдові відшукали "Волгу" з мізерним пробігом, яка 38 років простояла в гаражі.