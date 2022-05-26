У Росії визнали неможливість відродження "Москвича"

Відновлення виробництва автомобілів на московському автозаводі можливе лише за допомогою зарубіжних партнерів.

Під брендом "Москвич" планують збирати китайські електромобілі. На це сподівається влада міста, заявив мер Сергій Собянін.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс".

З його слів, відродити марку "Москвич" вирішили тому, що боялися втратити одне з найкращих автопідприємств в РФ після відходу Renault. Також він наголосив, що йдеться не про відновлення випуску старих моделей "Москвича", а про сучасні авто.

"Чомусь всі вирішили, що ми випускатимемо старі моделі "Москвича". Ми не збираємося випускати старі моделі, ми збираємося випускати найсучасніші моделі з переходом на електромобілі, але нам знадобляться міжнародні партнери", — пояснив Сергій Собянін.

Раніше стало відомо, що цим іноземним партнером найімовірніше стане китайський концерн JAC. З ним ведуться переговори та виробництво першої моделі під маркою "Москвич" планують налагодити до кінця року.

З'ясувалося, що першим у виробництво планують запустити бюджетний JAC Sehol E10X — мініатюрний чотиримісний електрокар завдовжки лише 3,6 м. У Китаї він коштує від 7 тисяч доларів. Авто вже привезли для випробувань на КамАЗ, який є партнером у відродженні "Москвича".

Якщо з китайськими компаніями не вдасться домовитися, виробництвом легкових автомобілів займеться самостійно російський КамАЗ. У цьому випадку, виходу нового “Москвича” доведеться довго чекати, оскільки КамАЗ зараз не має жодної сертифікованої моделі.

Напередодні стало відомо, що французька група Renault пішла з Росії. Заводи "АвтоВАЗу" в Тольятті й Іжевську, що належали французам, перейшли у власність російського уряду, а московський завод – у власність мерії міста, повідомило Міністерство промисловості й торгівлі РФ.

Renault отримала шестирічний опціон на зворотний викуп своєї частки в "АвтоВАЗ", якщо захоче повернутися.

Російський ринок був другим за величиною для Renault. Наприкінці 2021 року компанія оцінювала свій бізнес у країні в $2,4 млрд. Близько десятої частини свого виторгу французький автовиробник отримав від продажу в Росії.

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