У Швеції можуть ввести податок на авто з ДВЗ

Натомість стимулюватимуть купівлю екологічного транспорту.
Міністр довкілля Швеції Пер Болунд заявив, що у країну можуть ввести податок на нові автомобілі з двигунами внутрішнього згорання.
Про це повідомляє сайт "Європейська правда" з посиланням на SVT.
"Я дуже добре розумію тих, хто вважає, що це дорого. Та ми бачимо, що вплив людської діяльності на клімат все більш помітний", – сказав Болунд.
Він також зазначив, що якщо не звертати увагу на зміни клімату і продовжувати користуватися викопним паливом, для майбутнього буде тільки гірше.
Водночас у країні хочуть збільшити премії на придбання електромобілів та закласти у бюджет фінансові стимули за використання велосипедів. Компаніям, які надають велосипеди своїм працівникам, навіть обіцяють податкові пільги.
До 2030 у Швеції заборонять ввозити автомобілі, які їздять на бензині та дизелі. Натомість у країні будуть розвивати інфраструктуру зарядних станцій для електричних автомобілів.
Раніше повідомлялося, що Велика Британія планує заборонити продаж нових вантажних автомобілів з дизельними і бензиновими двигунами.