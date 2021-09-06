У Швейцарії водійка за перевищення швидкості отримала один із найбільших штрафів в історії

У Швейцарії водійка за перевищення швидкості отримала один із найбільших штрафів в історії

За ці гроші можна придбати декілька преміальних авто.

У Швейцарії водійка повинна сплатити один із найбільших штрафів в історії.

За інформацією DividendWealth, автомобілістка була покарана за перевищення швидкості.

Зазначається, що громадянка країни, яка проживає в Цюріху, рухалася через комуну Воллерау за кермом свого Range Rover зі швидкістю 93 км/год - на 43 км/год швидше, ніж було дозволено. Її перевищення швидкості в населеному пункті зафіксували камери, і в підсумку, правоохоронці склали постанову.

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Оскільки в Швейцарії штрафи розраховується на підставі доходу і майна, а оцінне стан зазначеної порушниці оцінюється в 12 млн євро, суд постановив стягнути з жінки більше 370 тисяч євро. Мільйонерка поскаржилася, і тоді розмір штрафу зменшили до 175 тисяч. Але оскільки до цього за нею значилося ще два правопорушення, то суму штрафу все ж збільшили - до 192 825 евро.

До слова, Швейцарія - не єдина країна, де штрафи залежать від доходів та стану. До таких, наприклад, відноситься і Фінляндія. У 2019 там місцевого водія за перевищення швидкості на 40 км/год оштрафували на 120 тисяч євро, а іншого водія, який не зупинився на пішохідному переході, засудили до виплати майже 78 тисяч євро.

Раніше ТСН.Авто розповідав про те, як контролювати швидкість автомобіля та не отримати "лист щастя" за перевищення.

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