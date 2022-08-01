У США 79-річний чоловік вирішив помститися дилеру, підпаливши машини на стоянці автосалону: деталі розбірки

У штаті Індіана 79-річний чоловік на ім'я Дьюї Фредерік вирішив покарати автодилера та спалив машини, які перебували на стоянці салону.

Так, чоловік пробрався на паркування, де знаходилися старі машини. Там він підпалив сигнальний фаєр і засунув його в горловину бензобака Jeep Compass. Позашляховик миттєво спалахнув. Вогонь перекинувся на GMC Acadia та Jeep Cherokee, припарковані поряд.

Про це повідомляє O'Daniel Automotive Group у Facebook.

Однак, на цьому Фредерік не зупинився. Проходячи повз кабріолет Pontiac Solstice він закинув фаєр і в його салон. На щастя, машина вціліла. Постраждала лише обшивка переднього сидіння. Загальна сума збитків становила 84 тисячі доларів.

На місце події оперативно прибула поліція, яка легко вирахувала літнього месника. Справа в тому, що до салону чоловік приїхав на своєму пікапі Chevrolet S-10. Правоохоронцям він розповів, що таким чином покарав дилера за проданий йому в 1986 Jeep, в якому пізніше виявили дефект двигуна. Однак у центрі йому відмовилися виправити поломку.

Як наслідок, за протиправні дії Дьюї Фредеріку загрожує до 48 років ув'язнення, адже його пікап зняли камери спостереження.

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