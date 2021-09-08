У США аферист впав під колеса Tesla і заявив, що його збили: камера машини показала, що він інсценував це

У США аферист впав під колеса Tesla і заявив, що його збили: камера машини показала, що він інсценував це

На відео видно, як чоловік навмисно падає позаду електрокара.

В американському штаті Луїзіана аферист навмисно впав під колеса Tesla і заявив, що його збили. Проте камера електрокара зафіксувала, що він інсценував інцидент.

Про це повідомляє сайт Fox News.

Це сталося у п'ятницю, 3 вересня. 47-річний Артут Бейтс подзвонив у поліцію та заявив, що отримав поранення внаслідок спроби навмисного вбивства. Він сказав, що водій Tesla наїхав на нього на парковці.

Чоловік поскаржився на травми спини, ніг та шиї, тому на місце події викликали машину швидкої допомоги.

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Водій електрокара заявив, що Бейтс навмисно стрибнув позаду його автомобіля та інсценував аварію.

На відеозаписі з Tesla видно, як чоловік навмисно впав на землю біля машини. Після цього водій авто перевірив його, але зрозумів, що це шахрай, і поїхав з місця події.

Аферист не знав, що електрокар записує все, що знімають його камери. Коли поліцейські передивилися відеозаписи, зрозуміли, що Бейтс збрехав і інсценував інцидент. Після цього його заарештували.

Згодом чоловік визнав, що сфабрикував все, і зараз за фейковий виклик та спробу створити надзвичайну ситуацію йому загрожує штраф від 100 до 1000 доларів або до п'яти років позбавлення волі.

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