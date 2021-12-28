У США через крижаний дощ трапилася шалена аварія з 40 машин

Лише дивом у ній ніхто не постраждав.
Масова автомобільна аварія трапилася в штаті Вісконсін, США.
За інформацією правоохороних органів штату, подія трапилася 23-го грудня на магістралі I-94 . Крижаний дощ, що раптово "зарядив", миттю перетворив дорожнє полотно на натуральну ковзанку.
За повідомленнями очевидців, першу аварію спричинила вантажівка, яка влетіла у відбійник, внаслідок чого стала поперек дороги. В процесі зміни вектору тягач зім’яв ще пару легкових машин. А потім спалахнув. Далі відбулась ланцюгова реакція.
Попри жахливі на вигляд наслідки, ця масова аварія лише дивом обійшлась без важких травм та тим паче жертв.
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