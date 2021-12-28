У США через крижаний дощ трапилася шалена аварія з 40 машин

У США через крижаний дощ трапилася шалена аварія з 40 машин

Лише дивом у ній ніхто не постраждав.

Масова автомобільна аварія трапилася в штаті Вісконсін, США.

За інформацією правоохороних органів штату, подія трапилася 23-го грудня на магістралі I-94 . Крижаний дощ, що раптово "зарядив", миттю перетворив дорожнє полотно на натуральну ковзанку.

За повідомленнями очевидців, першу аварію спричинила вантажівка, яка влетіла у відбійник, внаслідок чого стала поперек дороги. В процесі зміни вектору тягач зім’яв ще пару легкових машин. А потім спалахнув. Далі відбулась ланцюгова реакція.

facebook.com/WIStatePatrol

facebook.com/WIStatePatrol

Попри жахливі на вигляд наслідки, ця масова аварія лише дивом обійшлась без важких травм та тим паче жертв.

Читайте також:

В смертельній автотрощі в Івано-Франківській області загинули двоє людей: фото

На Волині розбився на смерть 19-річний юнак на мотоциклі, ще одного госпіталізували: фото