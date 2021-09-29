У США Ford Bronco з дівчиною та собакою зірвалися з гори в 120-метрову прірву

У США Ford Bronco з дівчиною та собакою зірвалися з гори в 120-метрову прірву

Лише дивом вдалося уникнути жертв.

Курйозний та водночас дуже небезпечний випадок стався на перевалі "Чорного ведмедя" в Колорадо, США.

Про відповідний інцидент стало відомо від місцевого шерифа.

Там, дві дівчини разом з собакою вирушили в гори за кермом позашляховика Ford Bronco Sport. У якийсь момент вони зрозуміли, що згорнули не туди і спробували розвернутися у зворотний бік. Одна з них вийшла з автомобіля, щоб координувати дії. Не розрахувавши габарити небезпечної траси, водійка не впоралася з керуванням, пустивши автомобіль з гори в 120-метрову прірву.

В результаті падіння дівчина вилетіла через лобове скло машини, отримавши серйозні травми. У Ford Bronco Sport відірвало двигун, зім'ятий практично весь кузов, а також вибило всі вікна. Після приземлення на автомобілі не залишилося живого місця. Не постраждала тільки собака, яка відбулася переляком.

facebook.com/sanmiguelcountysheriff

Додамо, що перевал "Чорного ведмедя" в горах Колорадо вважається однією з найнебезпечніших трас, куди не рекомендується їхати без серйозного досвіду і спеціально підготовленого позашляховика. Дорога довжиною понад 12 кілометрів починається на висоті 3 358 метрів і досягає вершини приблизно в чотирьох тисячах метрах над рівнем моря.

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