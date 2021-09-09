У США майстер створив справжній Бетмобіль: ним можна їздити звичайними дорогами

Автомобіль має шини заввишки 42 дюйми.

Американський експерт з робототехніки та майстер Марк Ірвін побудував справжній Бетмобіль Tumbler, як у фільмі "Темний Лицар" з Крістіаном Бейлом у головній ролі.

Про це повідомили на YouTube-каналі The Stradman.

Ірвін почав будувати автомобіль дев'ять років тому, але згодом відклав проєкт до моменту, коли до нього долучився фанат Lamborghini, відомий під іменем Lambo Jesus. Раніше вони разом створили баггі для гольфа у стилі Tumbler.

Це вже не вперше хтось створює Бетмобіль. Раніше деякі умільці показували різні прототипи, але Ірвін зробив такий, який, на його думку, може їздити на дорогах загального користування.

Проте його Tumbler ще не повністю готовий, хоч і ним вже можна керувати. Його ще потрібно фарбувати та доопрацювати деякі деталі. Проте те, що готове наразі, дає чітке уявлення про авто.

Цей Бетмобіль має 2591 мм у ширину і оснащений шістьма колесами, чотири з яких розташовані ззаду і оснащені шинами заввишки 42 дюйми. У нього також встановлений 5,9-літровий V8, побудований і налаштований "як старий мотор NASCAR".

Потрапити всередину можна через вікно. Вже там автор відео розповів, що Tumbler дуже простий у керуванні.

Раніше повідомлялося, що український Бетмобіль їздить дорогами Монако.

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