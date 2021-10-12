У США на аукціоні за 345 тисяч доларів продають згорілий Bugatti Chiron

Від пожежі постраждала лише частина авто, але більшість проблем може бути всередині.

У США на сайті Copart доларів продають згорілий Bugatti Chiron 2019 року.

Про це повідомляється на сайті аукціону.

У автомобіля від полум'я постраждало ліве крило та передній багажний відсік. Крім того, його салон покритий пилом або якимось засобом проти пожежі.

copart.com

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Зовні решта машини, схоже, перебуває у хорошому стані, але, ймовірно, від вогню могли пошкодитися електричні системи моделі. Враховуючи це все, її ремонт може коштувати дуже дорого.

Хоча для тих, хто мріє придбати Bugatti, але немає багато грошей, це може бути чудова можливість. Новим Chiron коштує декілька мільйонів доларів, а цей можна купити за 345 тисяч доларів. Дата аукціону поки що не оголошена.

Гіперкар оснащений 16-циліндровим 8,0-літровим двигуном, який видає понад 1400 кінських сил, автоматичною коробкою передач та повним приводом. До "сотні" він розганяється за 2,4 секунди, а його максимальна швидкість 420 км/год, хоча її обмежено до 380 км.

Раніше повідомлялося, що Bugatti випустила лімітовану версію гіперкара Chiron, який здатен розганятися до 500 км/год.

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