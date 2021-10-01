У США на стоянці сервісного центру вщент згоріла Tesla Model S

Причиною займання міг стати акумулятор.

В одному з сервісних центрів міста Марієтта, штат Джорджія, стався інцидент з електрокаром Tesla Model S у версії P100D.

Зазначається, що електрокар несподівано згорів, коли просто перебував на стоянці. Про це йдеться на сторінці міської спільноти в Facebook.

Ймовірно, причиною займання стала акумуляторна батарея Tesla. Висновок про несправний акумулятор був зроблений на основі знімків: на кількох з них видно, що полум'я виривається з-під днища автомобіля, а саме там знаходиться батарейний модуль. Більшою мірою вогонь пошкодив кузовні панелі в районі середніх стійок кузова і двері з боку водія.

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У міській адміністрації похвалили команду пожежників, оперативно прибули на місце події. Повідомляється, що пожежникам довелося «мислити нестандартно» при гасінні електромобіля: вони вирішили підняти одну зі сторін Model S, встановивши її на дерев'яні підпірки, щоб підібратися ближче до джерела вогню.

Завдяки щасливому випадку, обійшлося без постраждалих. Вціліли і автомобілі, припарковані поруч з Tesla, проте сама вона, як видно, відновленню не підлягає.

Додамо, що проблеми з займанням відчуває не тільки Tesla. Подібні інциденти відбувалися і з електрокарами інших марок, таких як Hyundai, General Motors, Chevrolet і Audi. Це призвело до низки відгуків - в основному машини відправляли в сервіс для заміни пожежонебезпечних батарей.

Раніше розповідалося про те, що в США стурбований перехожий "врятував" Tesla від вибуху.

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