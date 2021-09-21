У США наполегливість водія Tesla врятувала власника BMW, який згорів: відео

У США наполегливість водія Tesla врятувала власника BMW, який згорів: відео

Він доганяв його і сигналив, щоб повідомити про пожежу в авто.

У Мережі опублікували відео, в якому показано, як водій Tesla Model Y врятував власника BMW X1.

Ролик поширив YouTube-канал Wham Baam Teslacam.

Випадок трапився в американському штаті Нью-Джерсі. Його вдалося повністю зняти на відео завдяки системі TeslaCam.

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На кадрах показано, як Tesla під'їжджає до світлофора позаду сірого BMW X1. Після того, як останній повернув направо, з-під нього почав виходити дим.

Чомусь водій німецького позашляховика не помітив дим за спиною і продовжив рухатися. Це змусило власника Model Y наздогнати BMW, щоб повідомити водію, що його машина горить.

Власник електрокара сигналив кілька разів, щоб привернути увагу водія X1. Коли останній звернув на це увагу на світлофорі, відкрив вікно, і йому крикнули: "Ваша машина горить!".

Він вийшов з автомобіля і через декілька хвилин полум'я, що горіло під BMW, охопило весь автомобіль.

Раніше повідомлялося, що у Флориді Tesla Model 3 на автопілоті влетіла в дерево та спалахнула.

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