У США перед продажем вщент згоріли 40 вживаних автомобілів: відео

На щастя, обійшлося без постраждалих.

В американському місті Індіанаполіс, штат Індіана, внаслідок великої пожежі сталося займання низки вживаних автомобілів.

За інформацією американських журналістів, пожежа сталася через удар блискавки в один з припаркованих автомобілів. Після займання транспортного засобу вогонь швидко перекинувся на сусідні машини. Всього на стоянці страхової компанії було близько 40 автомобілів, які готові вже були відправляти на аукціони для продажу. Незважаючи на те, що в ліквідації пожежі брало участь кілька десятків співробітників екстрених служб, жоден автомобіль не вдалося врятувати.

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У ліквідації пожежі брали участь кілька десятків співробітників екстрених служб. Гасіння масштабної пожежі зайняло близько двох годин. Для порятунку дивом уцілілих машин використовували спеціальний тягач, за допомогою якого їх переміщали в безпечне місце.

Судячи з опублікованих кадрів, на парковці згоріли кілька автомобілів Chrysler, а також KIA Soul, Jeep Renegade і Mercedes-Benz E-Class. За даними екстрених служб, співробітники страхової компанії в пожежі не постраждали.

Раніше розповідалося про те, що німецькі пожежники п'ять годин гасили електрокар, який перебував на зарядці.

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