У США під час благодійного шоу сталася серйозна аварія за участю трьох Ferrari: відео

Їхня сумарна вартість перевищує мільйон доларів.

Досить серйозна та водночас дорога ДТП сталася у Філадельфії (США).

Про це повідомляє Motor1.

Так, під час щорічного благодійного шоу в аварії зіткнулися одразу три автомобілі Ferrari - один 488 і два 488 Pista.

Один з учасників заїзду вирішив показати, на що здатний його автомобіль. На високій швидкості він впевнено обходив машини, поки не втратив контроль. Чоловік пізно помітив суперкар, який рухався з низькою швидкістю. Намагаючись уникнути зіткнення, він пішов в сторону, але зачепив Ferrari 488 Pista, а потім влетів в ще одну аналогічну машину. Судячи з відео, все три суперкара отримали істотні пошкодження.

3 Ferrari Crash in Philadelphia going to CF Charities Car event (2 488, 1 488 Pista) pic.twitter.com/ZvHo8RGN2N — Esteban (@SaintLamont_) June 6, 2021

Як наслідок, для водія чорного 488 ця ситуація може вилитись у збитки на мільйон доларів.

Зазначимо, що благодійна організація CF Charities, що базується в штаті Пенсільванія, проводила щорічне шоу суперкарів у Філадельфії у неділю, 6 червня. У рамках заходу сотні різноманітних суперкарів, гіперкарів та екзотичних автомобілів зібрались біля автосалону Crux, щоб залучити гроші на благодійність. Під час заходу місцева поліція надавала супровід та навіть тимчасово перекривала деякі дороги.

Раніше розповідалося про те, як в Нідерландах розбили Ferrari за 300 тисяч євро наступного дня після купівлі.

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