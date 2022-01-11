У США продали вживаний позашляховик Toyota дорожче за новий Corvette: сума неабияк дивує

Автомобіль подолав 101 км та змінив уже трьох власників.

У США продали вживаний позашляховик Toyota FJ Cruiser 2014 року випуску.

Про це повідомляє Motor1.

Зазначається, цей екземпляр має пробіг у 101 км, проте вже встиг змінити трьох власників. Цікаво, що позашляховик Toyota FJ Cruiser зняли з виробництва у другій половині 2017 року, проте на той час він продавався лише в Японії та на Близькому Сході, адже до інших країн його перестали постачати ще раніше. Позашляховики FJ Cruiser досі доступні до замовлення на офіційному сайті Toyota в ОАЕ.

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І кузов, і салон виглядають абсолютно новими, а бази даних підтверджують дбайливе зберігання та регулярне технічне обслуговування. Комплектація багата на 2014 рік: є круїз-контроль, стереосистема з DVD-чейнджером, електронне дзеркало заднього виду та шкіряне кермо. Технічна начинка стандартна: під капотом атмосферний 263-сильний (367 Нм) бензиновий 4,0-літровий V6 1GR-FE, який поєднується з 5-ступінчастим "автоматом", повним приводом, що підключається, і двоступінчастою роздавальною коробкою.

bringatrailer.com

Особливість цього екземпляра FJ Cruiser - заводський пакет з амортизаторами Bilstein, електроннокерованим заднім диференціалом, системою підтримки постійної швидкості на бездоріжжі, давачем положення кузова та вбудованим компасом.

За інформацією аукціонного будинку Bring a Trailer, за Toyota FJ Cruiser віддали 81 500 доларів. У США за такі гроші можна купити новий Corvette C8 (від 62 200 доларів), BMW M4 Coupe (від 71 800 доларів) або два пікапа Toyota Tundra (від 36 000 доларів).

Нагадаємо, що Toyota FJ Cruiser представили у 2005 році. Рамний позашляховик побудували на платформі Toyota Land Cruiser Prado і оснастили 4,0-літровим V6, що розвивався в різні роки 240-260 к.с. Дизайн витримали на кшталт класичного Toyota Land Cruiser FJ40 70-х років.