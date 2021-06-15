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У США продають 16 покинутих Range Rover: їхня загальна вартість дивує

У США продають 16 покинутих Range Rover: їхня загальна вартість дивує

ebay

Їх потрібно купувати разом.

Доволі цікаву знахідку виявили в американському штаті Нью-Джерсі.

Так, під відкритим небом знайшли 16 покинутих позашляховиків Range Rover. Цікаво, що всі ці екземпляри продаються на eBay.

Зазначається, ці транспортні засоби вже не здатні підкорювати дороги, адже вони перебувають в неробочому стані - машини заіржавіли і вкрилися мохом, а деякі і зовсім підлягають утилізації. Окрім того, з них стирчать дроти, розбиті стекла, відсутні кузовні деталі. Видно, що машини простояли тут не один рік.

© ebay
ebay

Цікаво, що придбати Range Rover окремо не вийде. Власник звалища готовий їх продати тільки одним лотом, який оцінив в 73 тисячі доларів - як за сучасний, але вживаний Range Rover. В описі не зазначено відомості про автомобілі.

Інтерес викликає версія з довгою колісною базою County LWB, яка оснащена 4,2-літровим двигуном Rover V8. Ось тільки чи в робочому стані цей позашляховик - невідомо.

© ebay
ebay

Раніше розповідалося про те, що в Нідерландах виявили сарай із унікальними Range Rover.