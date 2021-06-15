У США продають 16 покинутих Range Rover: їхня загальна вартість дивує

Їх потрібно купувати разом.

Доволі цікаву знахідку виявили в американському штаті Нью-Джерсі .

Так, під відкритим небом знайшли 16 покинутих позашляховиків Range Rover. Цікаво, що всі ці екземпляри продаються на eBay.

Зазначається, ці транспортні засоби вже не здатні підкорювати дороги, адже вони перебувають в неробочому стані - машини заіржавіли і вкрилися мохом, а деякі і зовсім підлягають утилізації. Окрім того, з них стирчать дроти, розбиті стекла, відсутні кузовні деталі. Видно, що машини простояли тут не один рік.

ebay

Цікаво, що придбати Range Rover окремо не вийде. Власник звалища готовий їх продати тільки одним лотом, який оцінив в 73 тисячі доларів - як за сучасний, але вживаний Range Rover. В описі не зазначено відомості про автомобілі.

Інтерес викликає версія з довгою колісною базою County LWB, яка оснащена 4,2-літровим двигуном Rover V8. Ось тільки чи в робочому стані цей позашляховик - невідомо.

ebay

Раніше розповідалося про те, що в Нідерландах виявили сарай із унікальними Range Rover.

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