У США просто неба виявили колекцію покинутих Porsche: фото

Тут перебувають автомобілі різних років випуску.

У штаті Каліфорнія, США, вдалося виявити унікальну автомобільну знахідку.

Про це повідомляє Carscoops.

Так, житель Стів Роудс опублікував в соціальній мережі Facebook фотографії старих Porsche 928, які виявив на закритій території місцевої пустелі. Власник спорткарів, які представлені в кількості 13 екземплярів, кілька років звозив сюди автомобілі, проте з часом втратив до них інтерес.

У колекції можна побачити автомобілі різних років випуску. Більшість автомобілів покриті іржею, а їхній технічний стан залишає бажати кращого. Однак сухий клімат Південної Каліфорнії і оцинковані кузова не дозволили машинам прийти в повну непридатність.

carscoops.com

За словами Роудса, власник колекції Porsche кілька років звозив спорткари на приватну територію свого знайомого. З невідомих причин господар автомобілів втратив інтерес до своїх машин, залишивши моделі "гинути" під сонцем. Незважаючи на це, розлучатися зі спорткарами власник не планує.

Швидше за все, колекційні автомобілі поповнять список американських автомобільних "цвинтарів".

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