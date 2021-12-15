У США просто з заводу викрали чотири ексклюзивних Ford Mustang

Ситуація нагадували сюжет з фільму.

Досить незвичний інцидент трапився у Детройті, США.

Як повідомляє Metro Detroit News, минулими вихідними невідомі пробралися на підприємство заводу Ford і викрали чотири щойно зібрані Mustang Shelby GT500. Зазначається, що злочинці діяли, як у голлівудських фільмах: першою машиною з розгону вибили ворота заводу, інші поїхали за нею.

Із невідомої причини відеозапису злочину з камер спостереження відсутні, а поліція не має підозрюваних у справі. Натомість, два з чотирьох спорткарів вже вдалося виявити — їх кинули на трасі I-75. У покинутих Ford Mustang нікого не було. Один з них — це, мабуть, той, за допомогою якого протаранили ворота заводу, оскільки у нього серйозно пошкоджено передню частину.

У поліції вже є версія щодо того, чому викрадачам довелося залишити два Shelby GT500: річ у тому, що на заводі їх заправляють невеликою кількістю бензину, а іноді й встановлюють обмежувач потужності двигуна, який деактивують лише після того, як автомобіль доставляють в автосалон.

Два автомобілі, що залишилися, оголошені в розшук. Відомо, що вони пофарбовані в чорний колір Belladonna Black.

Mustang Shelby GT500 дебютував на автосалоні в Детройті на початку 2019 року, і тоді новинку називали "найпотужнішим серійним Ford в історії". Під капотом – V8 об'ємом 5,2 літра, який видає 770 кінських сил за 7 300 обертах за хвилину і 847 Нм крутного моменту за 3 тисяч оборотів за хвилину. Вперше на Mustang GT500 встановили роботизовану коробку передач з двома зчепленнями та 420-міліметрові передні гальмівні диски. Зовні екстремальна версія моделі відрізняється від звичайного Mustang повітрозабірниками більшого розміру, аеродинамічним пакетом, покращеною гальмівними супортами та вихлопною системою. Ціни на Mustang Shelby GT500 у США стартують з позначки 73 995 доларів.

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