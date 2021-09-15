У США самостійно зайнявся ще один електрокар Chevrolet: він підпадає під відкликання GM

У США самостійно зайнявся ще один електрокар Chevrolet: він підпадає під відкликання GM

Вогонь ледь не перекинувся на сусідній автомобіль і весь гараж.

В американському штаті Джорджія згорів ще один електричний автомобіль Chevrolet Bolt.

Про це повідомляє сайт InsideEVs.

Спалахнула модель 2019 року, яка саме підпадає під відкликання General Motors. Якби пожежники вчасно не з'явилися на місці події, вогонь поширився б на сусідній автомобіль та гараж.

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Ніхто внаслідок пожежі не постраждав, а зовнішні пошкодження були мінімальними. Власник цього Bolt або не знав, або просто ігнорував рекомендацію GM залишити автомобіль на вулиці на ніч, щоб мінімізувати пошкодження, які можуть бути спричинені потенційним загорянням.

Зараз GM цілодобово працює над вирішенням проблеми із загорянням їх електромобілів, які стаються через дефект у їх акумуляторах. Компанія почала відкликати автомобілі 2017-2019 років випуску, яким мають замінити батареї.

В даний час концерн виявив, що акумулятори з дефектами були випущені на заводах в Кореї та американському штаті Мічиган, якими керує LG Energy Solution. Проте поки що про виправлення проблеми офіційно оголошено не було.

Раніше повідомлялося, що Chevrolet Bolt почали забороняти паркуватися на стоянках.

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