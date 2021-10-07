У США спалахнула вантажівка з новими Chevrolet Corvette: відео

У пожежі постраждали чотири автомобілі, два з яких повністю згоріли.

В американському штаті Теннессі спалахнула вантажівка з новими Chevrolet Corvette.

Про це повідомляє сайт Motor1.

Відео із пожежею опублікував один з користувачів Facebook. У ролику видно, що від полум'я постраждали чотири Corvette, два з яких повністю згоріли.

Через вогонь верхня платформа вантажівки впала на автомобіль знизу, а синя модель зверху має обпалену передню частину, тому навіть її навряд буде можливість відновити.

Водій вантажівки не постраждав, хоч сам тягач також повністю згорів. Причина пожежі поки що невідома. Хоча, схоже, що вона почалася з кабіни автовоза і згодом перейшла на машини.

Нещодавно в одному із сервісних центрів міста Марієтта, штат Джорджія, електрокар Tesla Model S у версії P100D несподівано згорів, коли просто перебував на стоянці.

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