У США та Канаді назвали найкращі легковий автомобіль, пікап та кросовер року

За перемогу від початку боролися 36 моделей.

У США та Канаді підбили підсумки престижного конкурсу North American Car (NACTOY) , де визначили найкращі легковий автомобіль, пікап та кросовер року.

Про це повідомляє пресслужба організаторів.

Так, за перемогу в щорічному конкурсі виборювали 36 нових автомобілів. У список номінантів відібрали 23 новинки, а у фінал вийшли 9 моделей – по три у кожній номінації. Визначали переможців 50 автомобільних журналістів із США та Канади.

Цікаво, що цього року серед переможців конкурсу немає жодного електромобіля чи гібриду. Усі призери оснащуються традиційними ДВЗ. Попри всі законодавчі ініціативи, американці не готові відмовлятися від двигунів внутрішнього займання на користь машин на електротязі.

Переможцем у номінації "легковий автомобіль" цього року стала японська Honda Civic нової генерації. Він набрав 241 бал від журі. Популярній моделі вдалося випередити американський електромобіль Lucid Air (170 балів), виробництво якого стартувало восени минулого року, а також німецький Volkswagen Golf (89 балів). Члени журі відзначили, що Civic - доступний автомобіль, що поєднує в собі всі мислимі позитивні якості: комфорт, економічність, надійність і задоволення від водіння.

Кросовером 2022 року у Північній Америці названо Ford Bronco (234 бали). Разом із ним у фінал вийшли електричний Ioniq 5 (153 бали) та Genesis GV70 (113 балів). Перемоги Bronco удостоївся, крім іншого, за багатий набір бортової електроніки, який можна порівняти з оснащенням більш дорогого Land Rover Defender.

А в улюбленій багатьма американцями категорії пікапів титул "Truck of the Year" завоювала ще одна відроджена модель – пікап Ford Maverick (277 балів). З великим відривом він зміг випередити у рейтингу електричний пікап Rivian R1T (126 балів) та південнокорейський Hyundai Santa Cruz (97 балів). Модель Ford похвалили за широкий список стандартного обладнання, зручність та невисоку вартість, у той час як його суперники були названі надто дорогими та недостатньо енергоефективними.

Додамо, що минулого року трійка фіналістів мала такий вигляд – Hyundai Elantra, Ford Mustang Mach E та Ford F-150.