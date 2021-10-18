У США Tesla Model 3 із пробігом продають дорожче нових: названо причини

Ця модель користується там неабиякою популярністю.

У США електрокар Tesla Model 3 став найбільш швидко продаваним автомобілем на вторинному ринку США.

Як повідомляє Electrek, американці наразі готові платити за цю вживану модель навіть більше, ніж за нову.

Зазначається, що на продаж уTesla Model 3 із пробігом в США у вересні йшло близько 16 днів, а середня вартість становила 47 453 долара. Стартова ціна нової Model 3 помітно нижче - 42 тисячі доларів. Для порівняння, Mitsubishi Outlander з пробігом купують за 19,7 дня, а Toyota Prius - за 20,7 дня, хоча за них просять майже в 2,5 рази менше.

Висока середня ціна пояснюється продажем дорогих комплектацій, однак і під час порівняння цін на однакові Tesla на первинному і вторинному ринках остання нерідко виявляється вище.

Так, на сайті Tesla нового господаря шукає Model 3 Long Range 2019 року з пробігом близько 14,5 тисячі кілометрів, оцінена в 60 700 доларів. У 2019-му вартість такого електрокара становила 49 900 доларів, доплата за темно-синій колір і 19-дюймові колеса - 2500 доларів, а ще 6 тисяч доларів додавав автопілот Full Self-Driving. Таким чином, підсумкова ціна дорівнювала 58 400 доларів, що нижче нинішнього цінника на "вторинці".

За словами експертів, на це є кілька причин: електромобілі американського бренду користуються великим попитом, а нову машину нелегко придбати через скорочення виробництв на тлі браку чіпів. Також, високий інтерес до "вторинки" ще пов’язаний з особливостями податкового законодавства.

Однак такі розцінки не заважають Model 3 лідирувати за швидкістю перепродажу. Ще три роки тому Tesla поставила в США 200 тисяч автомобілів і позбулася державної податкової пільги в 7 500 доларів, що знижує ціну нових електрокарів для покупців. В результаті покупка нової Tesla для американців стала менш вигідною. Крім цього, через брак електронних компонентів нові автомобілі виявилися в дефіциті, що теж сприяє притоку покупців на вторинний ринок.

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