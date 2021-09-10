У США Tesla на автопілоті збила на смерть водія, який змінював спущене колесо свого автомобіля

У США Tesla на автопілоті збила на смерть водія, який змінював спущене колесо свого автомобіля

Наразі цей інцидент розслідує спеціальна група.

Ще один смертельний випадок за участю автопілота Tesla зафіксували в США.

Як повідомляє The Epoch Times, агентство з безпеки дорожнього руху уряду США додало ще один смертельний випадок до списку аварій, пов'язаних із участю автомобілів Tesla, які воно розслідує через використання частково автоматизованих систем керування.

За повідомленням Національного управління з безпеки дорожнього руху США, 26 липня спеціальна група з розслідування подій була направлена на місце аварії на автостраді Лонг-Айленд в Нью-Йорку, де одна людина була збита позашляховиком Tesla Model Y.

Цей випадок довів кількість аварій із смертельним результатом, на які агентство направляло експертів, до десяти, а в дев'яти з цих випадків брали участь автомобілі Tesla. Єдина аварія зі смертельним результатом, у якій не брала участі Tesla, сталася в березні 2018 року, коли автономний тестований автомобіль Uber збив пішохода в Темпі, штат Аризона.

В опублікованому від 3 серпня 2021 року оновленому списку аварій, які розслідуються Національним управлінням з безпеки дорожнього руху США, додана ця катастрофа в Нью-Йорку.

Департамент поліції Нью-Йорка повідомив, що вранці 26 липня 52-річний чоловік помер після того, як був збитий автомобілем Tesla коли міняв спущене колесо свого автомобіля, припаркованого на лівому узбіччі швидкісної автомагістралі Лонг-Айленді в Квінсі. Водій Tesla залишався на місці, у відомстві жертву пізнали.

У минулому компанія заявляла, що автопілот — це система допомоги водієві, і що водії повинні бути готові втрутитися в будь-який момент. Tesla наразилися на критику з боку Національної ради з безпеки на транспорті та інших осіб, які говорять, що їм потрібна більш потужна система, щоб спостерігати за водіями і переконатися, що водії стежать за тим, що відбувається на дорозі.

Раніше розповідалося про те, що в США Tesla на автопілоті врізалася в поліцейську машину.

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