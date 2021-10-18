У США Tesla вимагають відкликати свої автомобілі: названо причину

У США Tesla вимагають відкликати свої автомобілі: названо причину

Нещодавно компанія оновила свої електрокари, щоб вони краще бачили машини екстреної допомоги.

У США Національна адміністрація безпеки дорожнього руху (NHTSA) вимагає Tesla відкликати свої автомобілі через автопілот.

Про це повідомляє сайт Associated Press.

Слідчі з питань безпеки також надіслали запит у компанію, щоб дізнатися, чому вона сама не почала відкликання через те, що оновила програмне забезпечення автопілота, щоб він краще ідентифікував припарковані автомобілі екстреної допомоги.

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В NHTSA закликають відкликати електрокари, якщо оновлення через Інтернет стосується дефекту безпеки.

"Будь-який виробник, який видає оновлення через Мережу, що виправляє дефект, який становить необґрунтований ризик для безпеки автомобіля, повинен своєчасно подати супровідне повідомлення про відкликання до NHTSA", - йдеться в повідомленні адміністрації до Tesla.

Вони також вимагають компанію надати інформацію про технологію "Full Self-Driving", яка тестується на дорогах загального користування разом з деякими власниками.

Раніше повідомлялося, що автопілот Tesla на двух моделях наділили важливою функцією.

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