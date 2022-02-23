У США вантажівка врізалася в будинок та розтрощила унікальну Lamborghini за мільйон доларів

У США вантажівка врізалася в будинок та розтрощила унікальну Lamborghini за мільйон доларів

Також постраждали Bentley і Maybach.

У одному з найпрестижніших районів США Беверлі-Гіллз сталася дуже недешева аварія.

Про це повідомляє Carscoops.

Зазначається, що вантажівка їхала вітряною вузькою дорогою, коли втратила гальма та контроль, через що опинилася всередині маєтка "неназваного спортсмена" вартістю 12 мільйонів доларів.

Як наслідок, він застряг під тентом будинку і між двома автомобілями, припаркованими в гаражі на першому поверсі: кастомним Lamborghini Aventador вартістю 1 мільйон доларів та Bentley, обидва спорткари були розплющені майже до невпізнання.

Одного цього було б досить для розпачу, але вантажівка зачепила ще й Maybach, який стояв на під’їзді. Цей автомобіль отримав найменше пошкоджень і його вдалось врятувати – принаймні він зміг від’їхати своїм ходом, після того, як з нього прибрали вантажівку.

Один із рятувальників повідомив, що загальна вартість трьох автомобілів, постраждалих в інциденті, оцінюється в 1,5 мільйона доларів. Про загальні збитки не повідомляється.