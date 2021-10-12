У США виставили на продаж вживані Mercedes-Maybach, Bentley та Lamborghini: скільки за них просять

У США виставили на продаж вживані Mercedes-Maybach, Bentley та Lamborghini: скільки за них просять

І це ще далеко не всі преміальні машини.

Офіційний дилер південнокорейської марки KIA of Riverdale на півночі Нью-Йорка виставив на продаж низку далеко недешевих автомобілів із пробігом.

Про це повідомляє Carscoops.

Так, тут можна побачити кросовер Mercedes-Maybach GLS 2021 року випуску з 12 203 милями пробігу, який продається за 249 949 доларів (новий без додаткових опцій у США коштує 160 500 доларів), а лімузин Bentley оцінений у 248 999 доларів , але це ще не найцікавіші лоти від дилера KIA.

У списку вживаної екзотики значаться такі суперкари, як Lamborghini Aventador LP750-4 SuperVeloce за 479 899 доларів , кілька Ferrari, чотири суперкари McLaren та пара Porsche. Найдоступніший з цієї колекції – Porsche 911 2008 року за 75 499 доларів .

Цікаво, що найдешевший вживаний KIA у цього дилера – хетчбек Soul 2015 року, можна купити за 13 999 доларів, а найдорожчий новий автомобіль в лінійці – Sorento Plug-In Hybrid за 44 990 доларів.

Що саме стало причиною такого масового продажу цих преміальних машин - не повідомляється.

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