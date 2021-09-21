У США виставили на торги низку нелегально ввезених культових японських автомобілів

Що ж, чекаємо їхньої появи в Україні.

Міністерство фінансів США виставило на аукціон партію японських розібраних автомобілів, які були нелегально ввезені на територію країни.

Про це повідомляє Apple Towing.

За даними американського міністерства, партія японських автомобілів налічує кілька культових спорткарів, включаючи такі моделі, як Nissan Skyline GT-R різних поколінь, а також спортивні Silvia та інші рідкісні модифіковані екземпляри.

Зазначається, що всі автомобілі прибули з Японії в вантажних контейнерах в розібраному стані. Причому разом перевозили як кузова, так і демонтовані двигуни, трансмісії та інші технічні вузли. Судячи з усього, експортер намагався таким чином ухилитися від сплати податків, записавши автомобілі як вантаж, який не підлягає відновленню. Власник транспортних засобів планував зібрати автомобілі одразу після прибуття в пункт призначення, тим самим заощадивши значну суму.

Тим, хто захоче придбати культові моделі, доведеться самостійно експортувати транспортні засоби за межі країни в тому ж вигляді, в якому машини доступні до покупки. Водночас повторне ввезення автомобілів до США призведе до конфіскації машин, а також до великих штрафів.

Згідно з правилами аукціону, покупці зможуть оглянути лоти, а також дізнатися цікаві для них деталі. Водночас всі куплені автомобілі після укладення угоди повинні бути експортовані за межі США прямо з місця зберігання.

Раніше розповідалося про те, що на популярному аукціоні продають прострілений унаслідок гонитви автомобіль.

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