У США виявили десяток покинутих культових ретроавтомобілів: відео

Це моделі 60-70 років.

У американському штаті Вашингтон виявили цілу колекцію занедбаних ретроавтомобілів.

Автомобілі справді цінні і деякі з них – справжні раритети. Зокрема, виявлено два Plymouth GTX у рідкісній зарядженій версії з 7,2-літровим 375-сильним V8 та 4-ступінчастою механічною КПП. Цінними є Pontiac GTO 1970 в лімітованій серії The Judge з 6,6-літровим V8 на 370 л. с. та 335-сильний Dodge Challenger R/T, передає Фокус.

Попри все це, вони нікому не потрібні, адже припадають пилом у старому сараї посеред лісу.

Крім того, на фото та відео можна дізнатися по два Chevrolet Camaro та Chevelle, Ford Mustang 1968 року та універсал Chevrolet Bel Air Nomad 1957 року. Навіть утилітарний фургон Ford F-100 зараз цінується колекціонерами.

Автомобілі вкриті шаром пилу та далеко не в найкращому стані – всі вони потребують реставрації. Втім, запчастини до цих моделей знайти нескладно, а після відновлення масл-кари, напевно, продадуть за чималі гроші.

Раніше розповідалося про те. що в Німеччині виявили унікальну колекцію раритетних автомобілів.