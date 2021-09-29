У США виявили "кладовище" нових автомобілів Chevrolet

Зовсім нещодавно вони зійшли з конвеєрів.

Світовий автовиробник General Motors відчуває серйозну нестачу чіпів для електронних систем автомобілів.

Як повідомляє Autoevolution, GM виставив у полі міста Флінт штату Мічіган щойно вироблені пікапи Chevrolet. Уся річ в тому, що компанія продовжує випускати машини, але просто не може встановити на них чіпи.

Глобальний дефіцит напівпровідників змусив багатьох виробників призупинити виробництво. У числі таких – Nissan, Toyota, Skoda… Однак марка Chevrolet і її материнський концерн General Motors вирішили не вдаватися в такі непопулярні заходи і продовжити роботу підприємств.

Зазначається, що наразі сотні новеньких машин стоять "мертвим вантажем" та не можуть їздити. Скільки вони будуть чекати на запчастини з дефіцитними чіпами, невідомо. Судячи з фото, велика частина машин – це пікапи Silverado.

autoevolution.com

"Ми робимо все можливе, щоб підтримувати виробництво затребуваної продукції такої, як пікапи, в умовах обмежених потужностей. Було ухвалено рішення збирати автомобілі без певних модулів, які будуть встановлюватися в найкоротші терміни в разі появи напівпровідників", - повідомили в концерні General Motors.

Компанія сподівається, що коли підвезуть напівпровідники, фахівці встановлять їх в ці автомобілі і пікапи поїдуть в автосалони. Але криза з мікрочіпами посилюється, а завод вже випустив так багато машин, що вони не поміщаються на заводських складах, адже потужність заводу – тисячу автомобілів на добу.

Раніше розповідалося про те, що в США просто неба виявили неймовірну колекцію з 800 покинутих класичних автомобілів.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання